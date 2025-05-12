Глава МИД Британии: Путин должен серьезно отнестись к мирным переговорам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин должен "серьезно отнестись" к участию в мирных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского министра приводит The Guardian.

Комментарий Лэмми появился перед его встречей с министрами иностранных дел крупнейших государств ЕС в Лондоне, в ходе которой планируют обсуждать поддержку Украины и сотрудничество в сфере безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Британии высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского за его "готовность к переговорам".

Он также добавил, что "пришло время Владимиру Путину серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам".

Лэмми также повторил текущую позицию, что европейские лидеры "готовы, если Путин не проявит серьезности".

Путин ранее говорил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.