СМИ: Венгрия пытается "спасать" от санкций ЕС дочернюю компанию "Лукойла"

Венгрия не собирается препятствовать одобрению 17-го пакета санкций Евросоюза против РФ, но еще пытается "спасти" компанию-партнера российского концерна "Лукойл".

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По данным из кулуаров, Венгрия в целом готова поддержать санкционный пакет, однако попытается добиться невключения в него одной компании.

Речь идет о зарегистрированной в Дубае Litasco – дочерней компании российского энергетического гиганта "Лукойл". Ее хотят включить в санкционные списки в связи с тем, что она "сделала возможной закупку многочисленных судов, входящих в так называемый теневой флот".

Кроме того, между еврочиновниками продолжаются дискуссии, бить ли санкциями по шести китайским компаниям – чтобы не слишком обидеть Пекин в ситуации, когда между Европой и Китаем сохраняется активная торговля. Речь идет, в частности, о Poly Technologies, которая продавала компоненты для российских военных вертолетов, и Skywalker Technology, вовлеченной в производство российских БПЛА "Гербера" – "фальшивок" без взрывчатки, которыми отвлекают ресурсы украинской ПВО во время воздушных атак ударными беспилотниками.

По данным "ЕвроПравды", 17-й пакет санкций против России примут на Совете ЕС в следующий вторник, 20 мая.