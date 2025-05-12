Глави МЗС 6 держав, зокрема США, обговорять організацію переговорів України і РФ у Стамбулі

Глави МЗС Польщі, Франції, Німеччини та Британії у понеділок у телефонному режимі обговорять з колегами зі США й Туреччини організацію українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу для ЗМІ у Варшаві заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, його цитує "Укрінформ".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приймає кількох європейських колег у понеділок в Лондоні, щоб обговорити підтримку України та розширення регіональної оборонної співпраці.

Зокрема, Леммі приймає колег із Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі, а також головну дипломатку ЄС Каю Каллас.

Як повідомив Вронський, о 14:45 за київським часом відбудеться телефонна розмова між главами МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії, а також Туреччини і США "на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни".

Нагадаємо, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Європейські лідери відповіли на це, що перед початком перемовин від Росії очікують її згоди на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.