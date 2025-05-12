Главы МИД 6 государств, в том числе США, обсудят организацию переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Главы МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании в понедельник в телефонном режиме обсудят с коллегами из США и Турции организацию украинско-российских мирных переговоров в Стамбуле.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга для СМИ в Варшаве заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, его цитирует "Укринформ".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми принимает нескольких европейских коллег в понедельник в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества.

В частности, Лэмми принимает коллег из Франции, Италии, Германии, Испании и Польши, а также главного дипломата ЕС Каю Каллас.

Как сообщил Вронский, в 14:45 по киевскому времени состоится телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании, а также Турции и США "на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса, касающегося российско-украинской войны".

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Европейские лидеры ответили на это, что перед началом переговоров от России ожидают ее согласия на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.