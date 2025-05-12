В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года

Депутат Бундестага от правящей партии ХДС Норберт Реттген считает, что европейские государства НАТО должны ускорить усиление своей обороноспособности, поскольку Россия может осуществить нападение раньше, чем сейчас звучит в официальных заявлениях.

Слова Реттгена приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Немецкий депутат считает, что российский лидер Владимир Путин может не ждать "четыре или пять лет", чтобы осуществить атаку. Реттген предупредил, что кремлевский лидер может решить действовать раньше, возможно, уже через два-три года.

По словам политика, Путин может воспользоваться тем, что к тому времени европейцы еще не достигнут своих военных целей, и что пока президентом США будет оставаться Дональд Трамп, ситуация в отношении американского правительства будет оставаться неопределенной.

"Мы находимся под большим давлением времени и имеем настоятельную необходимость улучшить нашу обороноспособность. Ведь ситуация может ухудшиться и стать более опасной, чем это предполагается в официальных заявлениях", – предупредил Реттген на немецко-американской конференции.

Между тем генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что РФ может напасть на страну НАТО в 2029 году.

А оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.