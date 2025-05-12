Европейские топ-дипломаты: РФ должна без промедлений показать серьезность к "мирному прогрессу"

Группа европейских топ-дипломатов из государств-союзников Украины опубликовала заявление после переговоров в понедельник в Лондоне, в котором отметила, что Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса в мирном процессе, и призвала РФ сделать это "без промедлений".

Заявление было обнародовано на сайте правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и руководитель внешней политики ЕС приветствовали мирные усилия под эгидой США и перспективу продолжения переговоров на этой неделе.

"Россия пока не продемонстрировала серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедлений", – говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что они "будут принимать амбициозные меры для уменьшения способности России вести войну путем ограничения доходов Кремля" и обсудили, как еще больше активизировать европейские усилия по поддержке Украины.

Дипломаты заявили, что стремятся предложить "надежные" гарантии безопасности Украине, продолжая "изучать возможность создания коалиции воздушных, наземных и морских сил поддержки, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины".

Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. Если РФ не даст согласие остановить огонь, то ей пригрозили новыми санкциями.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В правительстве Германии 12 мая заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

В ответ на это в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов.