Израиль официально попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

В Международный уголовный суд (МУС) поступило официальное обращение Израиля с просьбой отменить ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обращения в МУС направлены 9 мая и подписаны заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.

В них просят отменить ордера на арест израильского премьер-министра и министра обороны страны на время рассмотрения МУС обжалования Израилем его юрисдикции относительно войны в секторе Газы.

Также Израиль обратился в Суд с просьбой обязать прокуратуру приостановить расследование преступлений против человечности на палестинских территориях, в которых обвиняют государство.

Напомним, ордер на арест Нетаньяху и Галанта был выдан в ноябре 2024 года и касался подозрения израильского топ-руководства в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В апреле 2025 года премьер Израиля посетил с визитом Венгрию – участницу Римского статута МУС, но она тогда же объявила о выходе из суда.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд просил венгерские власти арестовать Нетаньяху во время визита.