Рубио обсудил с Сибигой и европейскими министрами путь к миру в Украине

В понедельник, 12 мая, государственный секретарь США Марко Рубио пообщался с руководителями министерств иностранных дел пяти стран, а также высокой представительницей Европейского Союза.

Об этом сообщил Государственный департамент США, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Госдепе, 12 мая Рубио провел переговоры со своими французским, немецким, польским, британским и украинским коллегами: Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем, Радославом Сикорским, Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой.

Также в разговоре принимала участие главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Во время разговора представители обсудили пути достижения перемирия и мира в Украине.

Как известно, Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

СМИ писали, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций против Москвы.