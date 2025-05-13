В Минфине США не ждут скорого торгового соглашения с ЕС

Министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с Европейским Союзом, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективного действия".

Об этом он сказал во время Саудовско-американского инвестиционного форума в Эр-Рияде, цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что не ожидает быстрого заключения торгового соглашения с Европейским Союзом, сославшись на внутренние противоречия в самом ЕС, которые мешают эффективным переговорам.

"Мое личное мнение – в Европе существует проблема коллективного действия: итальянцы хотят одного, а французы – другого. Но я уверен, что в конце концов мы достигнем удовлетворительного результата", – сказал он.

В то же время американский министр выразил больше оптимизма относительно торговых соглашений с азиатскими партнерами. По его словам, США ведут "очень продуктивные переговоры" с Японией, имеют "очень конструктивные" диалоги с Индонезией и получили "очень хорошее предложение" от Тайваня.

"В моей части мира дела идут очень хорошо", – подчеркнул Бессент, который курирует торговые переговоры с азиатскими экономиками.

Ранее в апреле американский президент Дональд Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

Тем временем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.