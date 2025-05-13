У МЗС Литви розкритикували поїздку Фіцо до Москви на 9 травня

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо за участь у параді 9 травня в Москві минулого тижня.

Про це він заявив у коментарі литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

Будріс назвав рішення словацького прем’єра відвідати парад у Москві "абсолютно незрозумілим".

"Прикро, що лідер країни, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, вирішив поїхати до столиці держави, яка вчиняє воєнні злочини проти України, веде агресію проти своїх сусідів, і поїхав туди, щоб щось святкувати", – сказав він.

Також литовський дипломат заявив, що поїздка Фіцо до Москви викликає питання щодо того, чиї інтереси він підтримує.

"Це розкол у позиції Словаччини, а також ЄС і НАТО. Це дуже поганий знак", – додав Будріс.

Як відомо, Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.