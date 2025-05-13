В МИД Литвы раскритиковали поездку Фицо в Москву на 9 мая

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал словацкого премьер-министра Роберта Фицо за участие в параде 9 мая в Москве на прошлой неделе.

Об этом он заявил в комментарии литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис назвал решение словацкого премьера посетить парад в Москве "абсолютно непонятным".

"Обидно, что лидер страны, которая является членом НАТО и Европейского Союза, решил поехать в столицу государства, которое совершает военные преступления против Украины, ведет агрессию против своих соседей, и поехал туда, чтобы что-то праздновать", – сказал он.

Также литовский дипломат заявил, что поездка Фицо в Москву вызывает вопросы относительно того, чьи интересы он поддерживает.

"Это раскол в позиции Словакии, а также ЕС и НАТО. Это очень плохой знак", – добавил Будрис.

Как известно, Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессор.