Макрон відвідає британського короля у липні

У липні французький президент Емманюель Макрон відвідає короля Великої Британії Чарльза III і королеву-консорта Каміллу.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на інформацію Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

Король Британії Чарльз III і королева-консорт Камілла приймуть Макрона та його дружину у липні у Віндзорському замку.

Державний візит – урочиста церемонія, яка зазвичай включає проїзд на кареті та розкішний державний банкет, – відбудеться з 8 по 10 липня.

За часів перебування при владі в Британії консерваторів Макрону не було надіслано запрошення на державний візит, хоча він здійснив низку інших важливих візитів – зокрема, відвідав захід у Лондоні з нагоди 80-ї річниці промови Шарля де Голля, яка згуртувала французький опір проти нацистів.

Що стосується Чарльза III, то він разом із королевою-консортом Каміллою відвідували Францію з державним візитом у вересні 2023 року. Чарльз став тоді першим британським монархом, який виступив з промовою у французькому Сенаті.

Візит Макрона також відображає його тісну співпрацю з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером: обидва лідери стоять на чолі "коаліції рішучих", яка обговорює параметри іноземної військової місії в Україні.

Тим часом до державного візиту до Британії готується і президент США Дональд Трамп – перший американський лідер, який отримав запрошення на нього двічі.

Трамп нещодавно припустив, що здійснить державний візит до Британії у вересні – через кілька місяців після Макрона.