Макрон посетит британского короля в июле

В июле французский президент Эмманюэль Макрон посетит короля Великобритании Чарльза III и королеву-консорта Камиллу.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".

Король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла примут Макрона и его жену в июле в Виндзорском замке.

Государственный визит – торжественная церемония, которая обычно включает проезд на карете и роскошный государственный банкет, – состоится с 8 по 10 июля.

Во время пребывания у власти в Великобритании консерваторов Макрону не было направлено приглашение на государственный визит, хотя он совершил ряд других важных визитов – в частности, посетил мероприятие в Лондоне по случаю 80-й годовщины речи Шарля де Голля, которая сплотила французское сопротивление против нацистов.

Что касается Чарльза III, то он вместе с королевой-консортом Камиллой посещали Францию с государственным визитом в сентябре 2023 года. Чарльз стал тогда первым британским монархом, выступившим с речью во французском Сенате.

Визит Макрона также отражает его тесное сотрудничество с британским премьер-министром Киром Стармером: оба лидера стоят во главе "коалиции решительных", которая обсуждает параметры иностранной военной миссии в Украине.

Тем временем к государственному визиту в Британию готовится и президент США Дональд Трамп – первый американский лидер, получивший приглашение на него дважды.

Трамп недавно предположил, что совершит государственный визит в Британию в сентябре – через несколько месяцев после Макрона.