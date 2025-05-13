Болгария начала использовать дроны на границе с Турцией

Болгария в понедельник начала использовать высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей с Турцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Таким образом Болгария выполнила часть компромиссного соглашения, направленного на обеспечение ее вступления в Шенгенскую зону.

Еще в 2022 году Австрия поставила условием своей поддержки вступления Болгарии в Шенгенскую зону усиление контроля на болгарско-турецкой границе, сначала настаивая на строительстве пограничной стены.

Еврокомиссия ответила на это предложение идеей профинансировать наблюдение на границе с помощью дронов.

Этот компромисс в конце концов привел к отмене вето Австрии в 2024 году.

Проект, который задержался почти на два года, является частью усилий Еврокомиссии по усилению безопасности на внешних границах ЕС, таких как сухопутная граница между Турцией и Болгарией.

Болгария окончательно присоединилась к Шенгену в ночь на 1 января 2025 года.

Это произошло после того, как 12 декабря Совет ЕС решил, что Румыния и Болгария полноправно станут частью Шенгена.