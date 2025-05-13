В Германии грозят РФ последствиями в случае отказа от переговоров в Турции

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль угрожает России "последствиями", если та не присоединится к предложению провести переговоры между лидерами Украины и РФ 15 мая в Турции.

Его слова цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль призвал Россию "сесть за стол переговоров" и отметил, что 15 мая является "важной датой" для возможного окончания войны в Украине.

"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", – заявил немецкий министр иностранных дел.

В то же время, если Россия не примет предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, Вадефуль угрожает Москве дальнейшими шагами.

"В таком случае будут также последствия. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", – подчеркнул он.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.