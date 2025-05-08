Польські дослідники вилучили всі останки під час ексгумації в Пужниках

З масового поховання в нині неіснуючому селі Пужники на заході України група польських дослідників вже витягла всі останки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Ексгумаційні роботи на місці триватимуть ще кілька днів, і дослідники можуть повернутися до Польщі до кінця цього тижня.

Масове поховання вже закопують, а землю вирівнюють.

У медичній базі проводяться антропологічні аналізи знайдених останків, а вчені беруть з кісток генетичний матеріал, який пізніше буде досліджено в лабораторії в Щецині.

Як неофіційно дізнався репортер RMF FM, більшість знайдених останків належать жінкам і дітям, але в могилі були також чоловіки.

У могилі знайдено кістки щонайменше 42 осіб, проте точна кількість жертв, їх стать, вік і причина смерті стануть відомі після завершення антропологічних аналізів.

Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу, депутат Павел Коваль заявив, що ексгумації в Пужниках є проривом у відносинах між країнами.

Ексгумаційні роботи розпочалися 24 квітня.

За оцінками, під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Нова польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.