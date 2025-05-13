В МЗС України провели розмову з главою посольства Польщі через блокування кордону

Україна заявила Польщі про неприпустимість впливу внутрішньополітичної ситуації напередодні президентських виборів в країні на українсько-польські відносини.

Як повідомили в МЗС, про це йшлося на зустрічі з керівником посольства Польщі Пйотром Лукасевичем у вівторок, пише "Європейська правда".

13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся з Лукасевичем у зв’язку із ситуацією поблизу пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, де польські протестувальники вдалися до блокування руху вантажного транспорту.

Українська сторона закликала вжити вичерпних заходів щодо недопущення блокування транспортних шляхів між Україною та Польщею.

Міщенко наголосив на неприпустимості впливу внутрішньополітичної ситуації напередодні президентських виборів в Польщі як на економічні інтереси двох країн, так і на українсько-польські відносини у цілому.

Заступник міністра попросив польського дипломата якнайшвидше забезпечити контакт між урядом Польщі та протестувальниками для обговорення причин їхніх дій і усунення підстав для блокування українсько-польського кордону на цьому пункті пропуску.

Міщенко також запропонував встановити безпосередній контакт між керівництвом відповідних міністерств обох країн.

Дипломат додав, що МЗС України готове надати належне сприяння цьому процесу.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців.