В МИД Украины провели разговор с главой посольства Польши из-за блокирования границы

Украина заявила Польше о недопустимости влияния внутриполитической ситуации накануне президентских выборов в стране на украинско-польские отношения.

Как сообщили в МИД, об этом шла речь на встрече с руководителем посольства Польши Пётром Лукасевичем во вторник, пишет "Европейская правда".

13 мая заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко встретился с Лукасевичем в связи с ситуацией вблизи пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, где польские протестующие прибегли к блокированию движения грузового транспорта.

Украинская сторона призвала принять исчерпывающие меры по недопущению блокирования транспортных путей между Украиной и Польшей.

Мищенко отметил недопустимость влияния внутриполитической ситуации накануне президентских выборов в Польше как на экономические интересы двух стран, так и на украинско-польские отношения в целом.

Заместитель министра попросил польского дипломата как можно быстрее обеспечить контакт между правительством Польши и протестующими для обсуждения причин их действий и устранения оснований для блокирования украинско-польской границы на этом пункте пропуска.

Мищенко также предложил установить непосредственный контакт между руководством соответствующих министерств обеих стран.

Дипломат добавил, что МИД Украины готов оказать надлежащее содействие этому процессу.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.