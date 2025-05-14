В Эстонии приостановили использование камер распознавания автомобилей: не хватает оснований

В Эстонии приостановили использование камер распознавания номерных знаков автомобилей, выяснив, что на данный момент для этого нет юридической базы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

13 мая Инспекторат по вопросам защиты данных направил МВД Эстонии письмо, в котором приводит аргументы об отсутствии достаточной правовой базы для использования камер распознавания номерных знаков автомобилей в рамках превентивной деятельности полиции.

В ведомстве заявили, что для использования камер необходимо дополнить соответствующие законодательные акты. В частности, необходимо четко определить цель ведения базы данных, собираемой с помощью камер, набор данных, которые разрешается хранить, период, в течение которого они хранятся, ответственного за хранение данных и т. д.

Вопрос получил огласку после апрельской публикации Eesti Ekspress о том, что эстонская полиция уже более 10 лет пользуется сетью из 200 таких камер. Ежемесячно они собирают более 20 млн изображений автомобилей, которые попадают в базу данных и при необходимости упрощают правоохранителям следственные действия. Создание системы никогда публично не обсуждалось, и выяснилось, что действующий премьер и последние два министра внутренних дел до этого даже не знали о ее существовании.

Глава МВД Игорь Таро заявил, что использование камер распознавания номерных знаков приостанавливается с 14 мая до внесения необходимых изменений в законодательство.

"Сейчас стало очевидно, что использование камер распознавания номерных знаков и хранение полученной с них информации требует более точного и основательного урегулирования", – сказал он, добавив, что разработку поправок начнут незамедлительно.

Ранее эстонский суд не нашел оснований для запрета фотографировать здание полиции – несмотря на попытки полиции доказать, что нынешняя ситуация с безопасностью оправдывает это.

Напомним, также на этой неделе Эстония направила группу полицейских на границу Латвии и Беларуси.