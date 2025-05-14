Сибига в Турции встретился с главой МИД Фиданом

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Сибига поблагодарил Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатической сфере.

Он отметил, что "эпицентр мировой дипломатии" сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль, и Украина это ценит.

Сибига подтвердил приверженность Украины миру, ее немедленную и безоговорочную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также предложение о проведении встречи на высшем уровне между Украиной и Россией.

"Путин должен прекратить отказываться от прекращения огня и избегать встречи с президентом Зеленским. Мы провели основательную беседу о путях продвижения значимого мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные мысли", – отметил Сибига.

Сибига находится в Турции, где в эти дни в Анталии проходит неформальная встреча министров стран НАТО.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

За день до потенциальных переговоров в Стамбуле по российско-украинской войне Кремль не называет состав российской делегации.