Мерц обіцяє зберегти підтримку США щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що працюватиме над зближенням позицій Європи і США щодо України.

Його заяву наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Новий канцлер заявив, що "часи, коли Німеччина просто утримувалася від голосування з важливих питань європейської політики, повинні залишитися в минулому".

Мерц наголосив на своєму бажанні зберегти підтримку України з боку адміністрації президент США Дональда Трампа.

Він додав, що нещодавно двічі розмовляв з Трампом і вдячний йому за підтримку безумовного 30-денного перемир'я.

"Той, хто вірить, що Росія буде задоволена перемогою над Україною, або частиною України, або анексією частини країни, помиляється", – сказав Мерц.

Він вказав на різні дії Росії з дестабілізації і відкинув ідею "нав'язаного миру" або "поневолення" України.

"Ми сподіваємося і всіх зусиль докладаємо для того, щоб цю чітку позицію підтримали не тільки в усіх країнах Європи, а й наші американські партнери", – підкреслив Мерц.

За його словами, "вкрай важливо, щоб політичний Захід не допустив розколу".

"Тому я буду і надалі докладати всіх зусиль для досягнення максимально можливої єдності між європейськими та американськими партнерами", – резюмував він.

Мерц і Трамп двічі розмовляли після виборів у Німеччині.

Остання розмова відбулася під час недавнього візиту Мерца до Києва разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.