Мерц обещает сохранить поддержку США в отношении Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будет работать над сближением позиций Европы и США в отношении Украины.

Его заявление приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Новый канцлер заявил, что "времена, когда Германия просто воздерживалась от голосования по важным вопросам европейской политики, должны остаться в прошлом".

Мерц подчеркнул свое желание сохранить поддержку Украины со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что недавно дважды разговаривал с Трампом и благодарен ему за поддержку безусловного 30-дневного перемирия.

"Тот, кто верит, что Россия удовлетворится победой над Украиной, или частью Украины, или аннексией части страны, ошибается", – сказал Мерц.

Он указал на различные действия России по дестабилизации и отверг идею "навязанного мира" или "порабощения" Украины.

"Мы надеемся и прилагаем все усилия для того, чтобы эту четкую позицию поддержали не только во всех странах Европы, но и наши американские партнеры", – подчеркнул Мерц.

По его словам, "крайне важно, чтобы политический Запад не допустил раскола".

"Поэтому я буду и в дальнейшем прилагать все усилия для достижения максимально возможного единства между европейскими и американскими партнерами", – резюмировал он.

Мерц и Трамп дважды разговаривали после выборов в Германии.

Последний разговор состоялся во время недавнего визита Мерца в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.