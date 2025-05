Сибига скоординировал усилия по "мирному процессу" с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига в среду встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях встречи глав МИД стран Альянса в Турции.

Об этом Сибига написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи глава МИД поблагодарил Рютте и НАТО в целом за поддержку и обсудил "интенсивную дипломатическую деятельность на этой неделе".

"Я проинформировал о дальнейшем отказе России поддержать режим прекращения огня и о продолжающихся атаках вдоль линии фронта. Мы скоординировали усилия для продвижения значимого мирного процесса", – добавил Сибига.

