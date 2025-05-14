Армия Нидерландов повышает уровень готовности из-за "роста угроз"

Министерство обороны Нидерландов объявило в среду, что повышает уровень готовности вооруженных сил страны с A до A+ из-за "роста угроз" в Европе.

Соответствующее заявление оборонного ведомства Нидерландов приводит "Европейская правда".

Министерство обороны уже проинформировало об этом решении парламент страны.

Уровень готовности A+ означает дополнительные меры безопасности. Министерство обороны просит персонал быть особенно внимательным к подозрительным лицам, автомобилям, посылкам и дронам и немедленно сообщать о подозрительных ситуациях.

Командованию также поручено донести информацию о повышении уровня готовности до сведения своих подчиненных. Все должны придерживаться этих мер.

Причиной повышения уровня готовности является анализ угроз, проведенный разведывательным ведомством MIVD. Это повышение также связано с усилением угроз в Европе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину вооруженные силы Нидерландов находятся в состоянии повышенной готовности А (Альфа).

Состояние повышенной готовности базируется на стандартах НАТО. Это означает, что в дополнение к основным мерам безопасности принимаются дополнительные меры. Чем выше угроза, тем строже меры.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф видит риски, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы.

Между тем разведка Нидерландов ранее предупреждала, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв нидерландского общества и других еврпейских государств, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.