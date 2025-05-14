Лидер ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) проиграла в суде против социологического института Forsa, который обвинила в публикации заниженных рейтингов ее политсилы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

На следующий день после выборов в Бундестаг в феврале 2025 года, на которых АСВ не преодолела 5-процентный барьер, Вагенкнехт заявила о якобы манипуляциях результатами опросов до голосования.

Она утверждала, что рейтинг АСВ на уровне 3% был "установлен" менее чем за 48 часов до выборов, и это "был не прогноз результатов выборов, а целенаправленная акция по манипулированию избирательным поведением".

Поскольку в своих комментариях лидер Альянса Сара Вагенкнехт упомянула институт Forsa, тот подал в суд.

Сейчас Берлинский земельный суд поддержал социологов и запретил Вагенкнехт повторять обвинения против Forsa. В противном случае ей грозит штраф в размере 250 тысяч евро.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предложила свой "мирный план" для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

АСВ на выборах в Бундестаг не хватило менее 10 тысяч голосов для преодоления избирательного барьера, поэтому партия не оставляет попыток оспорить результаты в судах.