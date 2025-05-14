Стармер впервые прокомментировал поджог его дома

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на поджог своего дома на севере Лондона, о котором стало известно 12 мая.

Заявление британского премьера приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Заявление Стармера, сделанное во время еженедельных вопросов премьер-министру в британском парламенте, стало его первым публичным комментарием с момента, когда стало о поджоге.

По его словам, недавние поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Британский парламент осудил эти злонамеренные действия, в частности лидер консерваторов Кими Баденох назвала их "абсолютно неприемлемыми".

Следователи по борьбе с терроризмом, которые ведут расследование, поскольку оно касается премьер-министра, также изучают связи между поджогом автомобиля в четверг возле дома Стармера и другим поджогом в воскресенье возле дома поблизости, который был переоборудован под квартиры и с которым премьер имеет связи.

"Основным направлением расследования является установление связи между этими пожарами, поскольку оба помещения и автомобиль ранее были связаны с одним и тем же известным публичным лицом", – отметили в полиции.

Бывший дом Стармера уже привлекал внимание протестующих в прошлом. В прошлом году трое пропалестинских активистов были арестованы и обвинены в нарушении общественного порядка после того, как развернули возле здания баннер, покрытый красными отпечатками рук.

Отметим, 12 мая пожарная бригада Лондона прибыла на вызов по адресу на севере Лондона, где расположен дом Стармера, около 01:30 утра.

Пожар быстро потушили, в результате инцидента был поврежден вход в дом, но пострадавших среди людей нет. Полиция начала расследование.

Впоследствии стало известно, что полиция заявила, что задержала 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге в связи с пожаром в доме, связанном с "публичным лицом, занимающим высокую должность".

На время премьерства Стармер вместе с семьей живет на Даунинг-стрит, 10, как и его предшественники. Свой дом на севере Лондона с четырьмя спальнями он сдает в аренду.