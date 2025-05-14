ЕС впервые назначил посланника по вопросам конфликта на Кипре

Многолетний еврокомиссар из Австрии Йоханнес Хан станет новым спецпредставителем Европейского союза по Кипру, который последние полвека разделен на кипрскую и турецкую части.

Об этом Еврокомиссия сообщила 14 мая, пишет "Европейская правда".

На посту спецпредставителя по вопросам Кипра Ган будет подчиняться президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и содействовать разрешению кипрского конфликта.

"Это назначение подчеркивает приверженность Комиссии воссоединению Кипра с целью обеспечения функционального и жизнеспособного всеобъемлющего урегулирования в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН", – заявили в Еврокомиссии.

Йоханнес Ган с 2010 по 2024 год занимал ключевые должности в Европейской комиссии, последней из которых была должность комиссара по вопросам бюджета.

Его назначение уже успел поприветствовать президент Кипра Никос Христодулидис, отметив, что оно является "реальным доказательством того, что ЕС твердо и решительно поддерживает Кипр и его народ".

Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного греками. Остров является ключевым источником разногласий между союзниками по НАТО – Грецией и Турцией.

Переговоры о воссоединении провалились в 2017 году, и с тех пор усилия, направленные на возобновление мирного процесса, зашли в тупик.

В феврале лидеры разделенного Кипра заявили, что готовы к переговорам о статусе острова.