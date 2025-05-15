В Британии осудили трех экстремистов за подготовку теракта против мечетей и синагог

В среду, 14 мая, британский суд признал трех ультраправых экстремистов виновными в подготовке теракта, направленного против мечетей или синагог.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные британской полиции, передает "Европейская правда".

Британские правоохранители пишут, что Броган Стюарт, Марко Пиццетту (обоим по 25 лет) и Кристофер Рингроуз (34 года) планировали нападение в рамках идеи так называемой "расовой войны".

Как сообщает полиция, все трое были арестованы еще в феврале 2024 года. В ходе расследования оказалось, что они хранили информацию, которая может быть использована для подготовки террористических действий. Кроме того, пишут правоохранители, Рингроуз изготовил компонент для огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере – FGC9.

Несмотря на то, что обвиняемые отрицали свою вину, присяжные суда в Шеффилде признали их виновными по всем пунктам, приговор должны объявить 17 июля.

"Сегодня Стюарт, Пиццетту и Рингроуз были справедливо признаны виновными в нескольких террористических преступлениях", – заявил начальник детективов Джеймс Данкерли, руководитель Подразделения по противодействию терроризму Северо-Восточного региона.

Данкерли отметил, что это была группа, которая "исповедовала омерзительные расистские взгляды и призывала к насилию в поддержку своей крайне правой идеологии".

"В суде они пытались защищаться, мол, все это было фантазиями или безобидными разговорами, однако все трое предприняли реальные шаги, чтобы спланировать и подготовить нападение на невинных граждан", – добавил он.

Прокурор Джонатан Сандифорд рассказал присяжным, что подсудимые выражали восхищение Адольфом Гитлером и исполнителями известных террористических нападений, а также ненависть к небелым людям, особенно мусульманам и мигрантам.

"Они верили, что вскоре неизбежно наступит время расовой войны между белой расой и другими расами", – сказал Сандифорд.

Среди сотен сообщений, отправленных троицей, в частности в группе Telegram под названием "Einsatz 14", обвиняемые обсуждали казнь тогдашнего премьер-министра Риши Сунака и пытки имамов (глав мусульманской общины).

Напомним, на днях в Лондоне задержали мужчину с ножом, который, как полагают, собирался пробраться на территорию дипмиссии Израиля.

4 мая писали, что британская полиция по борьбе с терроризмом арестовала пятерых мужчин по подозрению в террористических преступлениях, которые планировали нападение "на определенное помещение".