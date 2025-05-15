Рубио: США готовы поддержать "любой механизм" для мира в Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США открыты практически к "любому механизму" для достижения мира в Украине.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что в эти дни главное внимание приковано к тому, что происходит для мирного урегулирования в Украине.

"Посмотрим, что произойдет в этом плане в течение ближайших дней, но мы хотим видеть прогресс в этом направлении, и любой механизм, который будет предложен, любой процесс, который нужно будет осуществить – мы готовы быть конструктивными и помогать всем, чем можем, чтобы положить конец конфликту", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что военного "решения конфликта" между Россией и Украиной не существует.

"Эта война закончится не военным, а дипломатическим путем. И чем быстрее будет достигнуто соглашение о прекращении войны, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений. И в конечном счете это является целью президента (Трампа)", – сказал Рубио.

Напомним, 14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, в который сам не вошел.

После такого решения Кремля президент США Дональд Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите, если туда поедет и Путин.

А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.