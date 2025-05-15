СМИ: дальнейшие шаги по переговорам с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом

Дальнейшие шаги по переговорам в Турции с делегацией РФ примут после того, как президент Владимир Зеленский проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом "Суспільному" сообщил источник, знакомый с ходом визита украинского президента в Турцию, пишет "Европейская правда".

"Дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом", – сообщил собеседник "Суспільного".

Пока Украина публично не объявляла свой состав делегации на переговорах с РФ.

Президент Зеленский ранее анонсировал свою встречу с Эрдоганом в четверг в Анкаре.

14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.

Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.