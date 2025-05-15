Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле является "пощечиной" для Украины и союзников по НАТО.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна отреагировал на то, что Владимир Путин лично не прибудет в Турцию на прямые переговоры с Украиной.

"Путин не появляется. Это свидетельствует о том, что Путин не воспринимает серьезно эту возможность достичь мира и начать реальные переговоры", – заявил министр.

"Наоборот, отправка на переговоры ультранационалистического автора различных книг, который на самом деле – никто в российской политике, является, по моему мнению, пощечиной для Украины, для всех нас. Итак, Путин не воспринимает эту возможность серьезно, и мы должны продолжать поддерживать Украину", – отметил Маргус Тсахкна.

14 мая правитель РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.

Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

А президент США Дональд Трамп заявил, что все еще готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.