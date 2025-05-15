В Португалии лидеру ультраправых стало плохо на предвыборном мероприятии

В Португалии лидер ультраправой партии Chega ("Хватит!") Андре Вентура был доставлен в больницу после того, как ему стало плохо во время предвыборного мероприятия, за несколько дней до досрочных выборов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

42-летний Вентура участвовал в мероприятии в городе Одемира на юге Португалии и почувствовал себя плохо.

Политика доставили в больницу каретой скорой помощи. Деталей о его состоянии здоровья пока не сообщают.

Это уже второй случай за эту неделю, когда Вентура чувствовал себя плохо во время предвыборных мероприятий.

Во вторник вечером ему помогли сойти со сцены во время выступления после спазма пищевода, вызванного скачком артериального давления и стрессом.

В воскресенье, 18 мая, в Португалии состоятся третьи досрочные выборы чуть более чем за три года после того, как в марте парламент проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Луиша Монтенегру.

Последние опросы показывают, что Chega, вероятно, останется третьей по численности фракцией в парламенте.

Лидерство в опросах сохраняет правящий правоцентристский Демократический альянс Португалии (ДА).

Сообщалось также, что премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и лидер оппозиции Педру Нуну Сантуш отменили теледебаты, запланированные на вечер понедельника, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране.