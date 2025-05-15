У Дрездені чоловіку загрожує штраф за гітлерівський салют у ретромобілі

Прокуратура Дрездена просить суд оштрафувати на 2500 євро 37-річного чоловіка, який проїхався у військовому ретромобілі в сталевому шоломі, показуючи гітлерівське привітання.

Про це йдеться в заяві прокуратури, яку цитує "Європейська правда".

Під час інциденту, який стався ще у травні 2024 року, чоловік їхав на зустріч власників ретроавтомобілів на пасажирському сидінні та зробив гітлерівський салют.

У результаті було порушено кримінальне провадження проти всіх пасажирів, але кримінальне покарання було висунуте лише проти 37-річного чоловіка. Йому інкримінують використання символіки антиконституційних і терористичних організацій.

Обвинувачений не мав раніше судимостей, але не прокоментував звинувачення.

Рішення про винесення кримінального вироку має ухвалити суд Дрездена. Якщо і суд, і обвинувачений погоджуються з рішенням, кримінальний вирок виноситься без судового розгляду і набуває чинності.

У квітні покарали чотирьох учнів дев'ятого класу з Німеччини, які сфотографувалися під час відвідування музею концтабору Аушвіц у Польщі, зробивши ультраправий екстремістський жест.

Перед тим у Польщі оштрафували ізраїльського підлітка за гітлерівський салют в Освенцимі.