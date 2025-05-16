Мерц підтвердив: 17-й пакет санкцій проти РФ ухвалять 20 травня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що новий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений 20 травня.

Про це він написав у себе в Х, передає "Європейська правда".

Як раніше писала "ЄвроПравда", 17-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити на Раді ЄС у закордонних справах 20 травня.

Мерц заявив про новий пакет санкцій на тлі того, що український президент Володимир Зеленський поїхав у Туреччину на зустріч із президентом країни Реджепом Ердоганом та був готовий летіти із Анкари до Стамбулу на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним, однак той не прибув.

"Путін не з’явився, чим поставив себе в програшне становище", – вважає німецький канцлер.

Відтак він наголосив: новий пакет санкцій уже готовий.

"Ми ухвалимо його у вівторок (20 травня, – Ред.) у Брюсселі", – додав Мерц.

Як писала "ЄвроПравда", новий пакет санкцій спрямований проти "тіньового флоту" Росії та включає в чорний список близько 200 нафтотанкерів, які використовуються для обходу обмежень на експорт російської нафти.

У пакеті також передбачені санкції проти російських громадян за кібератаки, порушення прав людини та акти саботажу в Європі.

Також писали, що Європейська комісія збирається продовжувати санкційний тиск на Росію, тому після затвердження 17-го пакета розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.