Мерц подтвердил: 17-й пакет санкций против РФ примут 20 мая

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что новый пакет санкций против России будет принят 20 мая.

Об этом он написал у себя в Х, передает "Европейская правда".

Как ранее писала "ЕвроПравда", 17-й пакет санкций против России могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая.

Мерц заявил о новом пакете санкций на фоне того, что украинский президент Владимир Зеленский уехал в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом и был готов лететь из Анкары в Стамбул на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, однако тот не прибыл.

"Путин не появился, чем поставил себя в проигрышное положение", – считает немецкий канцлер.

Поэтому он подчеркнул: новый пакет санкций уже готов.

"Мы примем его во вторник (20 мая, – Ред.) в Брюсселе", – добавил Мерц.

Как писала "ЕвроПравда", новый пакет санкций направлен против "теневого флота" России и включает в черный список около 200 нефтяных танкеров, которые используются для обхода ограничений на экспорт российской нефти.

В пакете также предусмотрены санкции против российских граждан за кибератаки, нарушение прав человека и акты саботажа в Европе.

Также писали, что Европейская комиссия собирается продолжать санкционное давление на Россию, поэтому после утверждения 17-го пакета начнетсяработа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.