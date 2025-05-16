У Литві вважають, що Зеленського мають запросити на саміт НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що президент Володимир Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати Збройні Сили України.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Під час неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Туреччині, яка відбулася в четвер, 15 травня, Будріс заявив, що український президент "має бути запрошений" на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати Збройні Сили України.

"У Гаазі ми маємо погодити надання Україні 40 млрд євро військової допомоги, адже її сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція у безпеку всієї Європи", – вважає він.

Литовський дипломат підкреслив, що очікує від саміту підтвердження домовленостей, досягнутих на попередніх зустрічах, зокрема – визнання незворотного шляху України до членства в НАТО.

"Членство в НАТО – це найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для всієї Європи", – додав литовський міністр.

Нещодавно ЗМІ писали, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня. Водночас державний секретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

А міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.