В Литве считают, что Зеленского должны пригласить на саммит НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что президент Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО в Гааге в июне, где должен услышать четкое обязательство Альянса поддерживать Вооруженные Силы Украины.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Во время неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции, которая состоялась в четверг, 15 мая, Будрис заявил, что украинский президент "должен быть приглашен" на саммит НАТО в Гааге в июне, где должен услышать четкое обязательство Альянса поддерживать Вооруженные Силы Украины.

"В Гааге мы должны согласовать предоставление Украине 40 млрд евро военной помощи, ведь ее силы являются первой линией обороны. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", – считает он.

Литовский дипломат подчеркнул, что ожидает от саммита подтверждения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, в частности – признания необратимости пути Украины к членству в НАТО.

"Членство в НАТО – это лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Европы", – добавил литовский министр.

Недавно СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня. В то же время государственный секретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

А министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.