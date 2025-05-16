Кремль каже, що зустріч Путіна і Трампа "важлива" для врегулювання "української кризи"

У Кремлі прокоментували позицію держсекретаря США Марко Рубіо, який заявив, що зустріч Путіна і Трампа – єдиний шанс на врегулювання війни в Україні.

Про це говорив у п’ятницю речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєскова запитали, чи поділяють у Кремлі позицію Рубіо, який заявив, що зустріч Путіна і Трампа – єдиний спосіб досягти прориву у врегулюванні російсько-української війни.

Речник Кремля сказав, що контакти Путіна і Трампа "надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання".

"З цією тезою, звичайно ж, ми згодні. Це значення важко переоцінити", – сказав Пєсков.

Він додав, що зустріч на найвищому рівні повинна бути підготовлена і "вона повинна бути результативною".

"Така зустріч, безумовно, необхідна, як, передусім, з погляду двосторонніх російсько-американських відносин, так і з погляду обговорення серйозної розмови на вищому рівні з міжнародних питань, з регіональних проблем, включаючи, звичайно, кризу навколо України", – заявив Пєсков.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустрінеться з лідером РФ Владіміром Путіним, щойно можливо буде організувати зустріч.

У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутися без його зустрічі з Путіним.