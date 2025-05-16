Кремль заявляет, что встреча Путина и Трампа "важна" для урегулирования "украинского кризиса"

В Кремле прокомментировали позицию госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что встреча Путина и Трампа – единственный шанс на урегулирование войны в Украине.

Об этом говорил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Пескова спросили, разделяют ли в Кремле позицию Рубио, который заявил, что встреча Путина и Трампа – единственный способ достичь прорыва в урегулировании российско-украинской войны.

Спикер Кремля сказал, что контакты Путина и Трампа "чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования".

"С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить", – сказал Песков.

Он добавил, что встреча на высшем уровне должна быть подготовлена и "она должна быть результативной".

"Такая встреча, безусловно, необходима, как, прежде всего, с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным вопросам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", – заявил Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встретится с лидером РФ Владимиром Путиным, как только будет возможно организовать встречу.

В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может произойти без его встречи с Путиным.