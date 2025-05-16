Россия пыталась шпионить за учениями НАТО в Литве

Россия пыталась шпионить за связью во время учений НАТО в Литве – генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер видит в этом доказательство реальности угрозы со стороны Москвы.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По сообщению, в середине прошлой недели во время учений НАТО "Железный волк" в воздушном пространстве Беларуси был обнаружен российский разведывательный самолет.

Самолет, судя по всему, сосредоточил свое внимание на учениях НАТО в Литве, в которых участвовали вооруженные силы Германии и других стран Альянса. Поэтому подразделения стран НАТО немедленно перешли на зашифрованную связь.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер, который в тот день посещал учения, назвал этот инцидент доказательством того, насколько реальной является угроза для Литвы.

За несколько дней до этого, вероятно, с помощью обычного беспилотника, РФ отслеживала еще одни учения в Литве, в которых принимали участие немецкие вертолеты.

Военная контрразведка Германии уже давно предупреждает, что немецкая бригада, находящаяся в процессе переброски в Литву, находится в поле зрения российских спецслужб. Для лучшей защиты контрразведка планирует расширить свое присутствие на месте.

Новое правительство Германии также планирует еще в этом году принять закон, который упростит сотрудничество и обмен информацией между контрразведкой и немецкой внешней разведкой в Литве.

Немецкая бригада в Литве должна быть полностью боеготовной к 2027 году.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве, в середине сентября прошлого года.