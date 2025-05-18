Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єром Канади: говорили про тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів в італійському Римі свою першу зустріч з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні, в ході якої, зокрема йшлося про повне й безумовне припинення вогню і тиск на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Офісу президента України.

Як зазначено, в ході зустрічі Зеленський і Карні також говорили про продовження підтримки України та головування Канади в G7.

Крім того, Зеленський коротко розповів про переговори в Стамбулі та наголосив на важливості координувати спільні з партнерами зусилля.

Український президент розповів Карні про російські ракетні та дронові удари і зазначив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони.

За його словами, Україна розраховує на сильні додаткові санкції, зокрема вторинні, проти банківського та енергетичного секторів, а також проти тіньового танкерного флоту Росії.

Крім того, важливо, щоб у фокусі G7 і далі була підтримка України, досягнення справедливого миру та гарантування безпеки, додав він.

Карні підтвердив запрошення Зеленському взяти участь у саміті G7 в червні.

Нагадаємо, 30 квітня Зеленський і Карні говорили телефоном. В ході візиту український президент запросив главу канадського уряду до України.

Нещодавно ЗМІ писали, що Карні на першій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі 6 травня чимало говорили про зовнішню політику, зокрема – про війну РФ проти України.