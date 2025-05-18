Зеленский впервые встретился с новым премьером Канады: говорили о давлении на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел в итальянском Риме свою первую встречу с новым премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой, в частности речь шла о полном и безусловном прекращении огня и давлении на Россию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Офиса президента Украины.
Как указано, в ходе встречи Зеленский и Карни также говорили о продолжении поддержки Украины и председательстве Канады в G7.
Кроме того, Зеленский кратко рассказал о переговорах в Стамбуле и подчеркнул важность координировать совместные с партнерами усилия.
Украинский президент рассказал Карни о российских ракетных и беспилотных ударах и отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.
По его словам, Украина рассчитывает на сильные дополнительные санкции, в частности вторичные, против банковского и энергетического секторов, а также против теневого танкерного флота России.
Кроме того, важно, чтобы в фокусе G7 и дальше была поддержка Украины, достижение справедливого мира и обеспечение безопасности, добавил он.
Карни подтвердил приглашение Зеленскому принять участие в саммите G7 в июне.
Напомним, 30 апреля Зеленский и Карни говорили по телефону. В ходе визита украинский президент пригласил главу канадского правительства в Украину.
Недавно СМИ писали, что Карни на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 6 мая немало говорили о внешней политике, в частности – о войне РФ против Украины.