Мерц: Европа еще далека от разговоров о развертывании войск в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы пока далеки от того, чтобы говорить о потенциальном развертывании иностранных войск в Украине.

Об этом Мерц сказал после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого правительства, сейчас главной задачей остается достижение прекращения огня со стороны России.

Он отметил, что следующим шагом должно быть уточнение формата мирных переговоров, а также "определение того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине".

При этом Мерц охарактеризовал эти вопросы как непредсказуемые.

"Сейчас нет причин говорить о (войсках), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы прекратились боевые действия, чтобы прекратились убийства... это вопросы, которым мы сейчас посвящаем все свое внимание, и никаким другим", – добавил он.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку идеи развертывания иностранных войск в Украине.

На вопрос о том, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие военных из стран НАТО в Украине. Однако Макрон говорил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.