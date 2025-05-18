Німецькі "Зелені" вимагають розслідувати дії Меркель щодо "Північного потоку-2"

Голова Партії зелених Німеччини Фелікс Банашак зажадав створення слідчої комісії для зʼясування інформації про політику Берліна щодо Росії за часів Ангели Меркель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Напередодні німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікувала матеріал на основі кількох десятків секретних документів, підготовлених апаратом Меркель за часів її канцлерства.

У матеріалі стверджується, що колишня канцлерка не заперечувала проти продажу німецьких газосховищ російській державній компанії "Газпром" у 2015 році, незважаючи на внутрішні попередження та попередню анексію Криму Росією.

"Завдяки контролю над важливими газосховищами (заповнення, працездатність) "Газпром" несе пряму відповідальність за безпеку постачання споживачів", – ішлось в одному з документів.

"Без серйозного парламентського розслідування питання, що залишаються відкритими до сьогодні, не будуть вирішені", – прокоментував публікацію голова "Зелених" Фелікс Банашак.

Він підкреслив, що відповідальні за схвалення "Північного потоку-2" у Німеччині "досі не мають ані готовності, ані великодушності, щоб забезпечити прозорість" розслідування обставин будівництва цього газогону.

Представник опозиційної Лівої партії, економіст Йорг Сезанн також закликав до "всебічного роз'яснення помилкових оцінок у сфері безпеки та енергетичної політики, які лежали в основі тодішніх рішень" щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що вже зараз слідча комісія парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов’язаного з "Північним потоком-2". Вона зокррема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Серед іншого, комісія хоче розслідувати роль Шредера у створенні фонду, а саме – його зустріч із головою земельного уряду Мануелою Швезіг улітку 2020 року, на якій був присутній Маттіас Варніг – довірена особа Путіна.

Документи, які раніше отримала комісія, свідчать, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" міг бути виданий з порушеннями.