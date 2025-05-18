Немецкие "Зеленые" требуют расследовать действия Меркель в отношении "Северного потока-2"

Председатель Партии зеленых Германии Феликс Банашак потребовал создать следственную комиссию для выяснения информации о политике Берлина в отношении России во времена Ангелы Меркель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал на основе нескольких десятков секретных документов, подготовленных аппаратом Меркель во время ее канцлерства.

В материале утверждается, что бывшая канцлер не возражала против продажи немецких газохранилищ российской государственной компании "Газпром" в 2015 году, несмотря на внутренние предупреждения и предварительную аннексию Крыма Россией.

"Благодаря контролю над важными газохранилищами (заполнение, работоспособность) „Газпром" несет прямую ответственность за безопасность поставок потребителей", – говорилось в одном из документов.

"Без серьезного парламентского расследования вопросы, которые остаются открытыми до сих пор, не будут решены", – прокомментировал публикацию глава "Зеленых" Феликс Банашак.

Он подчеркнул, что ответственные за одобрение "Северного потока-2" в Германии "до сих пор не имеют ни готовности, ни великодушия, чтобы обеспечить прозрачность" расследования обстоятельств строительства этого газопровода.

Представитель оппозиционной Левой партии, экономист Йорг Сезанн также призвал к "всестороннему разъяснению ошибочных оценок в сфере безопасности и энергетической политики, которые лежали в основе тогдашних решений" по "Северному потоку-2".

Напомним, что уже сейчас следственная комиссия парламента земли Мекленбург-Передняя Померания расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с "Северным потоком-2". Она, в частности, должна выяснить, среди прочего, какое влияние оказали российские доноры на правительство земли при создании фонда.

Среди прочего, комиссия хочет расследовать роль Шредера в создании фонда, а именно – его встречу с главой земельного правительства Мануэлой Швезиг летом 2020 года, на которой присутствовал Маттиас Варниг – доверенное лицо Путина.

Документы, которые ранее получила комиссия, свидетельствуют, что разрешение на строительство "Северного потока-2" могло быть выдано с нарушениями.