Во втором крупнейшем аэропорту Франции из-за сбоя отменили 40% рейсов

Из-за сбоя в работе систем управления воздушным движением в парижском аэропорту Орли, произошедшего в воскресенье, было отменено почти половина рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французское Генеральное управление гражданской авиации (DGAC) сообщило, что в результате сбоя было введено регулирование воздушного движения, "предусматривающее значительное сокращение количества рейсов".

Среди прочего, DGAC попросило авиакомпании до конца дня "сократить расписание рейсов на 40%" в аэропорту Орли. В то же время там заверили, что планируют "как можно скорее восстановить нормальный режим работы".

На данный момент Генеральное управление гражданской авиации не сообщило, повлияет ли сбой на рейсы в понедельник.

Аэропорт Париж-Орли является вторым по объему пассажиропотока во Франции. В 2024 году им воспользовались более 33 миллионов пассажиров.

В начале мая сообщалось, что самолету польской авиакомпании LOT, выполнявшему рейс из Баку в Варшаву, пришлось экстренно приземлиться в аэропорту столицы Азербайджана сразу после взлета.

А на днях во втором по величине аэропорту Брюсселя Шарлеруа пришлось остановить работу из-за сообщения о бомбе.