Вибори президента Румунії: проросійський Сіміон програв на дільницях в Україні
На голосуванні в другому турі виборів президента Румунії ультраправий і проросійський кандидат Джордже Сіміон програв на закордонних дільницях в Україні.
Про це свідчать дані, які наводить HotNews, повідомляє "Європейська правда".
Румунія організувала в Україні три виборчі округи: у Києві, в Чернівцях і Солотвино, що в Закарпатській області.
За результатами голосування, прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан отримав 75,29% (323 голоси), а Сіміон, якому заборонено в'їзд в Україну через загрозу нацбезпеці, – 24,71% (106 голосів).
Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів, Сіміона підтримали 46,40% виборців.
Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника, хоча раніше заявляв про свою "однозначну перемогу".
Президент України Володимир Зеленський привітав Дана з "історичною перемогою".