Вибори президента Румунії: проросійський Сіміон програв на дільницях в Україні

На голосуванні в другому турі виборів президента Румунії ультраправий і проросійський кандидат Джордже Сіміон програв на закордонних дільницях в Україні.

Про це свідчать дані, які наводить HotNews, повідомляє "Європейська правда".

Румунія організувала в Україні три виборчі округи: у Києві, в Чернівцях і Солотвино, що в Закарпатській області.

За результатами голосування, прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан отримав 75,29% (323 голоси), а Сіміон, якому заборонено в'їзд в Україну через загрозу нацбезпеці, – 24,71% (106 голосів).

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів, Сіміона підтримали 46,40% виборців.

Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника, хоча раніше заявляв про свою "однозначну перемогу".

Президент України Володимир Зеленський привітав Дана з "історичною перемогою".