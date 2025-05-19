Выборы президента Румынии: пророссийский Симион проиграл на участках в Украине

На голосовании во втором туре выборов президента Румынии ультраправый и пророссийский кандидат Джордже Симион проиграл на зарубежных участках в Украине.

Об этом свидетельствуют данные, которые приводит HotNews, сообщает "Европейская правда".

Румыния организовала в Украине три избирательных округа: в Киеве, в Черновцах и Солотвино, что в Закарпатской области.

По результатам голосования, прозападный мэр Бухареста Никушор Дан получил 75,29% (323 голоса), а Симион, которому запрещен въезд в Украину из-за угрозы нацбезопасности, – 24,71% (106 голосов).

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов, Симиона поддержали 46,40% избирателей.

Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника, хотя ранее заявлял о своей "однозначной победе".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дана с "исторической победой".