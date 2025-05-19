В Греции произошло землетрясение, которое почувствовали в Афинах

В понедельник, 19 мая, на территории Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на Афинский институт геодинамики, информирует "Европейская правда".

Землетрясение произошло на острове Эвбея, толчки произошли на глубине 16,9 км.

При этом, как указано, землетрясение ощущалось и в греческой столице Афинах. Информации о возможных разрушениях пока не поступало.

Через 20 минут после землетрясения был зарегистрирован афтершок магнитудой 3,6.

В последнее время в этом районе произошло несколько подземных толчков, в частности в воскресенье утром магнитудой 4,4.

Напомним, 13 мая в районе итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.

Перед тем в Стамбуле зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. За ним последовала череда афтершоков силой от 4 до 5 баллов.