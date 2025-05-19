Лондон відповів на справу трьох обвинувачених іранців викликом посла країни

Велика Британія викликала посла Ірану у зв’язку з обвинуваченням трьох іранців за законом про національну безпеку.

Про це повідомляється в офіційній заяві британського уряду, оприлюдненій у понеділок, 19 травня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок, 19 травня, Британія викликала іранського посла Сеєда Алі Мусаві у відповідь на висунення обвинувачень проти трьох громадян Ірану за британським законом про національну безпеку.

"Уряд Великої Британії чітко заявляє, що захист національної безпеки залишається нашим головним пріоритетом, і Іран повинен нести відповідальність за свої дії", – йдеться в офіційній заяві.

На початку цього місяця британська антитерористична поліція заарештувала вісьмох чоловіків, серед яких семеро – іранці.

17 травня британська поліція висунула обвинувачення трьом громадянам Ірану за порушення закону про національну безпеку після масштабного розслідування у сфері боротьби з тероризмом.